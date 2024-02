Keine Vene gefunden Hinrichtung von Serienmörder in Idaho abgebrochen

Eine Liege mit dem festgeschnallten Creech wurde um 10.00 Uhr Ortszeit in den Raum geschoben. Um 10.58 Uhr brach der Gefängnisleiter die Exekution ab. In dieser Zeit versuchten die Sanitäter offenbar, sowohl in der Armbeuge als auch an den Händen, bei seinen Knöcheln und an seinen Füßen eine Vene zu finden. Zwischenzeitlich musste einer der Sanitäter sogar aus der Hinrichtungskammer gehen, um neues Material zu holen. Die Exekution wurde daraufhin abgebrochen.