ICE fallen aus Belgische Eisenbahn streikt im Dezember

Die Eisenbahngewerkschaften in Belgien haben zwischen 5. Dezember 2023 ab 22 Uhr und 7. Dezember 2023 bis 22 Uhr Streiks angekündigt. Es wird zu erheblichen Störungen im Bahnverkehr Belgiens sowie Verbindungen nach, von und durch Belgien kommen. Die Deutsche Bahn empfiehlt in jedem Fall von Reisen in diesem Zeitraum abzusehen.