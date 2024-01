Huthi-Angriffe Japanische Reedereien setzen Fahrten durch das Rote Meer aus

Seit gut drei Monaten greift die Huthi-Miliz, die viele Gebiete im Norden des Bürgerkriegslands Jemen kontrolliert, Schiffe im Roten Meer an. Der Frachttransport durch diese wichtige internationale Handelsroute kam dadurch teilweise zum Erliegen. Viele Reedereien leiten ihre Schiffe um, was zu längeren und teureren Fahrten führt. Als Reaktion griffen die USA und Großbritannien Huthi-Stellungen im Jemen an.