Hurrikan Willa rast auf Mexikos Westküste zu

Mexiko-Stadt Meterhohe Wellen, Wasserhosen und Gebäudeschäden - An Mexikos Westküste bereiten sich Bürger auf einen schweren Sturm vor. Die Behörden haben Notunterkünfte eingerichtet.

Kurz vor der Ankunft des Hurrikans "Willa" haben die mexikanischen Behörden die Bewohner in den betroffenen Regionen entlang der Pazifikküste aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Notunterkünfte wurden eingerichtet, Häfen, Schulen und Strände wurden geschlossen. Der Wetterdienst warnte vor meterhohen Wellen, Wasserhosen, Stromausfällen und Gebäudeschäden, wenn "Willa" voraussichtlich am Dienstag in der Nähe des Urlaubsorts Mazatlan auf Land trifft. Eine Hurrikanwarnung wurde an der mexikanischen Westküste für die Regionen zwischen San Blas im Bundesstaat Nayarit und Mazatlán im Bundesstaat Sinaloa herausgegeben.Der Sturm werde dann vermutlich ein Hurrikan der Kategorie drei oder vier auf der fünfstufigen Saffir-Simpson-Skala sein.