Starke Winde und Überschwemmungen : Hurrikan „Sally“ trifft auf US-Golfküste

Überschwemmte Straßen in Pensacola, Florida. Foto: AP/Gerald Herbert

Washington US-Klimaexperten warnten vor einer der heftigsten Hurrikan-Saisons überhaupt. Nun ist wieder ein Sturm auf Land getroffen: „Sally“ sorgt an der US-Golfküste für Überschwemmungen und starke Regenfälle.

Hurrikan „Sally“ ist an der US-Golfküste auf Land getroffen. Der Südosten des Bundesstaates Alabama und der Westen von Florida waren zunächst besonders von starken Winden und Überschwemmungen betroffen. Das Auge des Sturms war am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Stundenkilometern nahe der Stadt Gulf Shores (Alabama) auf Land getroffen, wie das Nationale Hurrikanzentrum mitteilte. Das entsprach einem Hurrikan der Stufe zwei von fünf. Wenige Stunden nach dem Auftreffen schwächte sich der Sturm bereits ab.

Gewarnt wurde allerdings weiter vor „katastrophalen und lebensbedrohlichen Überschwemmungen“ entlang des betroffenen Küstengebiets. In Pensacola (Florida) flutete Meerwasser die Straßen der Innenstadt. Hinzu kamen heftige Regenfälle. Der starke Wind trieb das Wasser durch die Straßen, wie auf Videos zu sehen war, die die nationale Wetterbehörde auf Twitter verbreitete. Autos standen teils bis zur Hälfte im Wasser.

„Meine Güte, ich habe so etwas noch nie gesehen“, sagte der Meteorologe von „The Weather Channel“, Chris Bruin, in einem Video, das er von einem Fenster seines Hotelzimmers in Pensacola aus aufnahm.