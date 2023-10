Hurrikan „Otis“ Badeort Acapulco verwüstet und vom Rest Mexikos abgeschnitten

Der mittlerweile aufgelöste Hurrikan „Otis“ hat an der Westküste Mexikos die Gegend um den weltbekannten Badeort Acapulco Medienberichten zufolge schwer verwüstet und mindestens ein Menschenleben gefordert. Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador reiste mit einigen Ministern am Mittwochmorgen (Ortszeit) in die rund 400 Kilometer südlich von Mexiko-Stadt gelegene Metropole am Pazifik. Dort wollte er mit der Gouverneurin des Bundesstaates Guerrero, Evelyn Salgado, das Ausmaß der Schäden einschätzen und über weitere Hilfsmaßnahmen beraten, wie die Zeitung „El Universal“ schrieb.