Notstand ausgerufen Hurrikan „Milton“ erreicht Kategorie 4 – Gefahr für Westküste Floridas

Es sei zu erwarten, dass „Milton“ in den kommenden Tagen diese Stärke, die zweithöchste auf der Hurrikan-Skala, beibehalten werde, teilte das NHC weiter mit. Den Vorhersagen zufolge wird „Milton“ zunächst über die mexikanische Halbinsel Yucatan hinwegfegen und dann am Mittwoch an der Westküste Floridas auf Land treffen.