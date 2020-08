Viele Schäden : 14 Tote nach Hurrikan „Laura“ – Trump besucht Louisiana und Texas

Lake Charles US-Präsident Donald Trump wird am Samstag Louisiana und Texas besuchen und dort die Schäden durch Hurrikan „Laura“ begutachten. 14 Menschen kamen ums Leben.

Der Sturm sei sehr groß und sehr stark gewesen, aber schnell vorbeigezogen, sagte er vor der geplanten Tour. Der Hurrikan der Kategorie 4 riss mindestens 14 Menschen in den USA in den Tod. Mehr als die Hälfte der Opfer starb an Rauchvergiftung, weil Stromgeneratoren falsch in Betrieb genommen worden waren. Auf dem Weg an die Golfküste hatte „Laura“ bereits fast zwei Dutzend Menschen das Leben in Haiti und in der Dominikanischen Republik gekostet.