Hurrikan-Alarm in den USA „Idalia“ fegt über Florida hinweg – Urlaubsorte überschwemmt

„Die Todesursache Nummer eins bei all diesen Stürmen ist das Wasser“, sagte die Chefin der US-Katastrophenschutzbehörde Fema, Deanne Criswell, dem Sender CNN. Fast alle 21 Millionen Bewohner Floridas wie auch viele Bürger in den benachbarten Bundesstaaten Georgia and South Carolina waren von Hurrikan- und anderen Unwetterwarnungen betroffen. Viele verließen ihre Häuser, andere verbarrikadierten sich in ihnen oder suchten Schutzräume auf. In allen drei Bundesstaaten wurde vielerorts der Notstand ausgerufen.