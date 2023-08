Hurrikan in den USA „Idalia“ sorgt in Florida für Überschwemmungen – ein Toter in Georgia

Hurrikan „Idalia“ hat nach seinem Eintreffen an der Nordwestküste Floridas an Stärke verloren und sich auf dem Weg zum Nachbarstaat Georgia zum Tropensturm abgeschwächt. Dies teilte das nationale Hurrikan-Zentrum der USA am Mittwoch mit. Dennoch kam es in beiden Bundesstaaten zu Zerstörung, Überschwemmungen und weitreichenden Stromausfällen. In Georgia kostete der Sturm einen Menschen das Leben. Ein Mann sei bei Aufräumarbeiten im Freien von einem herabfallenden Baum erschlagen worden, meldete der Sheriff von Lowndes County, Ashley Paulk, am Mittwoch. Eine weitere Person sei durch denselben Baum schwer verletzt worden, ein Hilfssheriff habe leichte Verletzungen davongetragen.