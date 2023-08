Hurrikan-Alarm in den USA „Idalia“ erreicht Florida – Urlaubsorte überschwemmt

Fast alle 21 Millionen Bewohner Floridas wie auch viele Bürger in den benachbarten Bundesstaaten Georgia and South Carolina waren von Hurrikan- und anderen Unwetterwarnungen betroffen. In allen drei Bundesstaaten wurde vielerorts der Notstand ausgerufen. US-Präsident Joe Biden hatte am Dienstag erklärt, wegen des herannahenden Sturm in stetigem Kontakt mit DeSantis zu stehen. Der Gouverneur hat die Mobilisierung von rund 5500 Soldaten der Nationalgarde angeordnet.