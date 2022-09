Hurrikan „Ian“ vor Küste von South Carolina​: Biden ruft Notstand aus

Tallahassee/Washington Zerstörte Häuser, überflutete Straßen: Die Schäden in Florida durch den Wirbelsturm „Ian“ sind enorm. Es gibt noch keine offiziellen Zahlen zu Todesopfern. Aber Behörden bezweifeln nicht, dass Menschen starben. Nun nimmt „Ian“ Kurs auf South Carolina - und Biden hat den Notstand ausgerufen.

Noch vor der Ankunft des Hurrikans „Ian“ in South Carolina hat US-Präsident Joe Biden für den Ostküstenstaat den Notstand ausgerufen. Bundesbehörden seien damit angewiesen worden, den Bundesstaat und örtliche Stellen bei Hilfs- und Rettungsarbeiten zu unterstützen, teilte das Weiße Haus am späten Donnerstagabend (Ortszeit) mit. „Ian“ befand sich am frühen Freitag vor der Küste von South Carolina und sollte im Laufe des Tages auf Land treffen.