Warnung vor Sturmfluten und Tornados Hurrikan „Helene“ sucht Südosten der USA heim

Hurrikan „Helene“ hat in der Nacht zum Freitag den Südosten der USA heimgesucht. Meteorologen warnten vor alptraumhaften Sturmfluten in Küstengebieten und gefährlichem Wind und Regen durch das riesige Sturmsystem. Wegen der Dunkelheit war zunächst nicht ersichtlich, wie groß die Schneise der Verwüstung tatsächlich war, die „Helene“ durch Florida und Georgia zog. Mindestens fünf Todesfälle in Zusammenhang mit dem Sturm wurden in den ersten Stunden gemeldet.