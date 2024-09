Stromausfälle und Überschwemmungen in den USA Mindestens 100 Tote durch „Helene“ in den USA

Durch den Sturm „Helene“ im Südosten der USA sind nach Angaben der US-Behörden inzwischen mindestens hundert Menschen ums Leben gekommen. Allein im besonders stark betroffenen Bundesstaat North Carolina wurden 39 Todesopfer registriert, wie die örtlichen Behörden am Montagmorgen mitteilten. Weitere 25 Todesopfer gab es in South Carolina, 17 in Georgia, 14 in Florida, vier in Tennessee und ein Todesopfer in Virginia. Die Behörden gehen davon aus, dass die Opferzahl noch weiter steigen wird.