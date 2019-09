Mehrere hundert Tote befürchtet : Vermisstenzahl nach Hurrikan „Dorian“ auf den Bahamas sinkt von 2500 auf 1300

Miami Die Behörden befürchten, dass die Zahl der Opfer noch weiter ansteigen. Die Suchaktionen sind auch rund zwei Wochen nach dem verheerenden Wirbelsturm. Die Rettungskräfte sind noch nicht in entlegene Regionen vorgedrungen.

Anderthalb Wochen nach dem Hurrikan „Dorian“ ist die Zahl der Vermissten auf den Bahamas auf 1300 gesunken. Die Katastrophenschutzbehörde der Inselgruppe korrigierte die Zahl der Vermissten am Donnerstag von 2500 auf 1300 nach unten, nachdem sie zahlreiche als vermisst geltende Menschen in Notunterkünften ausgemacht hatte. Der Wirbelsturm war am 1. September mit Windstärken von bis zu 300 Stundenkilometern über die Bahamas hinweggefegt, dabei starben mindestens 50 Menschen.