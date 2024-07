Auf Stufe 3 abgeschwächt Hurrikan „Beryl“ steuert auf Mexiko zu – Vorbereitungen laufen

An der Karibikküste von Mexiko wurden Notunterkünfte vorbereitet. Kleine Küstengemeinden wurden geräumt. Zudem wurden Schildkröteneier von Stränden geholt, wo der Sturm wüten könnte. Die mexikanische Marine rief Touristen in Gegenden wie Tulum in Spanisch und Englisch auf, sich auf die Ankunft des Hurrikans gefasst zu machen. Am Donnerstagmorgen befand sich das Sturmzentrum etwa 80 Kilometer südwestlich der Insel Grand Cayman und 620 Kilometer ostsüdöstlich von Tulum. Es wurde erwartet, dass der Hurrikan am Freitag in einer dünn besiedelten Gegend südlich von Tulum auf Land treffen wird. Danach wird er voraussichtlich über die Halbinsel Yucatán ziehen und über dem warmen Golf von Mexiko wieder an Kraft gewinnen. In der Nähe der Grenze zum US-Staat Texas soll er dann das zweite Mal in Mexiko auf Land treffen.