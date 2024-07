Sturm erreicht Halbinsel Yucatán Elf Menschen bereits durch Hurrikan „Beryl“ getötet

„Beryl“ hat auf seinem Weg über die Kleinen Antillen und die Karibik eine Schneise der Verwüstung gepflügt. In St. Vincent und den Grenadinen zerstörte oder beschädigte er auf einigen Inseln bis zu 95 Prozent der Häuser. Es gab drei Tote in Grenada, drei in St. Vincent und den Grenadinen, ebenfalls drei Todesopfer in Venezuela und zwei in Jamaika, wie die Behörden mitteilten.