Fotos Hunderte Tote nach Zugunglück in Indien

Am Freitagabend, 2. Juni 2023, ist es in Indien zu einem schweren Zugunglück gekommen. Die Katastrophe ereignete sich in einer ländlichen Gegend des Bezirks Balasore, gut 200 Kilometer südwestlich von Kolkata (früher: Kalkutta). Zwei Passagierzüge und ein Güterzug verunglückten dort nacheinander auf zwei parallel verlaufenden Gleisabschnitten.