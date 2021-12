Windböe reißt Hüpfburg mit : Fünf Kinder tot, drei in Lebensgefahr nach Unglück in Australien

Fünf Kinder tot, drei in Lebensgefahr nach Unglück in Australien

Devonport Bei einer Weihnachtsfeier einer Schule im australischen Tasmanien ist es zu einem tragischen Unglück gekommen. Eine Windböe hat eine Hüpfburg mitgerissen, drei liegen noch mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus.

Nach dem tragischen Hüpfburg-Unglück im australischen Bundesstaat Tasmanien liegen drei Kinder noch immer in kritischem Zustand im Krankenhaus. „Sie kämpfen um ihr Leben“, berichtete der Sender „9News“ am Freitag. Ein verletztes Kind sei mittlerweile nach Hause entlassen worden. Am Donnerstag waren bei einem Schulfest fünf Kinder im Alter zwischen elf und zwölf Jahren ums Leben gekommen, als die aufblasbare Burg durch heftigen Wind in die Luft gerissen wurde. Mehrere Kinder stürzten Augenzeugen zufolge aus bis zu zehn Metern Höhe in die Tiefe.