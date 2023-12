Weltweit berühmt geworden Trauer um englische Bahnhofskatze Felix – „mehr als nur eine Katze“

Den Tod Felix‘ meldete der Inhaber, das Zugunternehmen Transpennine Express (TPE), am Dienstag auf seiner Website – „mit schwerem Herzen“, wie es dort heißt. Katze Felix, geboren am 17. Mai 2011, war fast ihr gesamtes Leben „Senior Pest Controller“ im Bahnhof Huddersfield – frei übersetzt Chefschädlingsbekämpferin. Am 3. Dezember ging ihr Leben nun friedlich nach der Entdeckung einer tödlichen Krankheit zu Ende, wie es heißt.