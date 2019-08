Auswärtiges Amt bestätigt : Deutsche Unternehmerfamilie bei Hubschrauber-Absturz auf Mallorca gestorben

Palma de Mallorca Über Mallorca prallen ein Kleinflugzeug und ein Hubschrauber zusammen. Keiner der Insassen überlebt. Wie konnte es zu dem Horror-Unfall kommen? Unter den Opfern ist auch eine vierköpfige Unternehmer-Familie aus München.

Laut Balearen-Regierung saßen in dem Flugzeug zwei Menschen - vermutlich Spanier. Das Unglück hatte sich am frühen Sonntagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache nahe der Stadt Inca im Inneren der Mittelmeerinsel ereignet. Beide Fluggeräte gingen in Flammen auf. Überlebende gab es nicht.