Umfrage Diese Gegenstände werden in Hotels am häufigsten gestohlen

Düsseldorf · In den Hotelzimmern dieser Welt wird viel geklaut. So manch ein Gast steckt sich bei der Abreise das ein, was er gerade gebrauchen kann oder was er zufällig in die Finger bekommt. Diese Gegenstände werden am häufigsten entwendet.

01.12.2023 , 16:11 Uhr

10 Bilder Die besten Wellness-Hotels in Deutschland 10 Bilder Foto: www.guenterstandl.de

Hotels haben mit vielen unterschiedlichen Gästen zu tun. Die einen sind besonders zuvorkommend und hinterlassen nach ihrem Aufenthalt das Zimmer in bester Ordnung, die anderen sind sehr unfreundlich und haben unzählige Extrawünsche. Und dann gibt es noch die, die ihr Zimmer mit Diebesgut in den Taschen verlassen. Bademäntel, Besteck, Tablets und sogar Fernseher. Eine Statistik zeigt jetzt, welche Gegenstände am häufigsten entwendet werden. 20 Bilder 18 besondere Hotels in Deutschland 20 Bilder Foto: StayRaus GmbH/Noel Richter Das Portal „Wellness Heaven“ hat rund 1400 Hoteliers in Europa zu Diebstählen in ihren Hotels befragt. Die Umfrage wurde im September und Oktober 2023 durchgeführt. Der Fokus lag auf Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz. Insgesamt haben 740 Vier-Sterne-Hotels und 636 Fünf-Sterne-Hotels teilgenommen. Die am häufigsten geklauten Gegenstände in Hotels 2023 Handtücher (79,2 Prozent) Bademäntel (66,4 Prozent) Kleiderbügel (49,8 Prozent) Stifte (41,8 Prozent) Kosmetik (36,5 Prozent) Batterien (30,4 Prozent) Besteck (27,5 Prozent) Kunstwerke (24,4 Prozent) Tablet (18,3 Prozent) Decken (18,0 Prozent) Auf den hinteren Plätzen befindet sich noch weiteres, durchaus kurioses Diebesgut. So berichteten die Hoteliers von geklauten Kaffeemaschinen (11,4 Prozent), TV-Geräten (8,9 Prozent), Matratzen (6,6 Prozent) und Mini-Kühlschränken (3,3 Prozent). Besonders unglaublich sind so manche Fälle, die selbst den erfahrenen Hotelbesitzern eher selten unterkommen. So berichteten Hotels von geklauten Duschköpfen, Hydromassage-Duschen, Toilettensitzen, einem Abflussrohr und einem Waschbecken. Hier geht es zur Bilderstrecke: Die besten Wellness-Hotels in Deutschland

(glaw)