„Komplizierte Rettung“ : Hotel auf Mallorca stürzt ein - zwei Schwerverletzte

Palma Zwei Hotel-Mitarbeiter sind auf Mallorca beim Einsturz eines Gebäudeteils schwer verletzt worden. Die rund 300 Gäste des Hotels wurden vorsichtshalber in andere Unterkünfte gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Samstag in Port d'Alcúdia im Norden der spanischen Urlaubsinsel. Gegen 15 Uhr sei der Sportraum eingestürzt und auf die im Keller gelegenen Küchen des Hotels Bluesea Piscis gefallen, berichteten die Regionalzeitung „Diario de Mallorca“ und die mallorquinische Feuerwehr. Die rund 300 Gäste des Hotels seien vorsichtshalber in andere Unterkünfte gebracht worden.