Zuschauer brauchen starke Nerven bei diesem Wettkampf. Beim Hot Dog-Wettessen auf Coney Island im Stadtbezirk Brooklyn in New York City schlingen „Profi-Esser“ Hotdog-Würstchen samt Brötchen runter so schnell sie können. Zehn Minuten haben sie dafür Zeit. Traditionell treffen sich die Würstchen-Schlinger am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag. Der Rekordhalter und Sieger des letzten Jahres, Joey Chestnut (li.) trat 2022 wieder an, um seine Titel erfolgreich zu verteidigen. Miki Sudo (re.) gewann die Frauenwertung.