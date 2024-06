Fußball-Weltmeisterschaft 2026 Hongkonger festgenommen wegen Beleidigung der chinesischen Hymne

In den politisch turbulenten 2010er Jahren galt die Nationalmannschaft aus Hongkong als Vertreterin des Bürgerstolzes in der Sonderverwaltungszone. Damals wurde die chinesische Nationalhymne vor Spielen in Hongkong regelmäßig von Buhrufen übertönt. Kurz nachdem Peking 2020 in Hongkong ein sogenanntes Sicherheitsgesetz erlassen hatte, wurde in der Finanzmetropole jedoch ein lokales Gesetz verabschiedet, das die Beleidigung der chinesischen Nationalhymne unter Strafe stellt.