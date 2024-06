Nach Vorbild von El Salvador Honduras will gegen Bandenkriminalität vorgehen und Riesen-Gefängnis bauen

Die Regierung kündigte den Bau eines Gefängnisses für rund 20.000 Insassen in einem dünn besiedelten Gebiet im Osten des mittelamerikanischen Landes an. Mit dem Bau würde die Kapazität der überfüllten Gefängnisse massiv vergrößert. 20.000 Häftlinge sitzen derzeit in 25 Gefängnissen ihre Strafe ab. Zudem plant die Regierung eine Gesetzesänderung, wonach Gang-Mitglieder, die sich bestimmter Vergehen schuldig gemacht haben, als Terroristen eingestuft und in Sammelprozessen vor Gericht gestellt werden können. Des Weiteren sollen Marihuana- und Koka-Plantagen sowie Drogenlabore ausfindig gemacht und zerstört werden.