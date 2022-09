1500 Liter weiße Farbe : „Hollywood“-Schriftzug bekommt neuen Anstrich

Der berühmte Schriftzug «Hollywood» in den Hollywood Hills. Foto: dpa/Andrew Gombert

Los Angeles Mit rund 1500 Liter weiße Farbe soll der berühmte Schriftzug aufgemöbelt werden. Rechtzeitig zum 100-jährigen Jubiläum sollen die Zeichen wieder in vollem Glanz erstrahlen.

Eines der bekanntesten Wahrzeichen von Los Angeles, der riesige „HOLLYWOOD“-Schriftzug in den Bergen über der Filmmetropole, wird aufgemöbelt. Rund 1500 Liter weiße Farbe sind für die mehrwöchige Verschönerungsaktion vorgesehen, teilte die Organisation „Hollywood Sign Trust“ am Donnerstag (Ortszeit) mit. Ab kommender Woche bis Anfang November sollen zehn Helfer den 15 Meter hohen und 140 Meter langen Schriftzug bearbeiten, rechtzeitig für das 100-jährige Jubiläum in 2023.