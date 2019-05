„Systematisches Abschlachten von Frauen“ : Mordprozess gegen „Hollywood Ripper“ gestartet - Ashton Kutcher möglicher Zeuge

Der Angeklagte Michael Gargiulo sitzt im Gerichtssaal in Los Angeles. Ihm werden zwei Morde in Kalifornien vorgeworfen. Foto: AFP/AL SEIB

Los Angeles Die Opfer des mutmaßlichen Mörders waren hübsche Nachbarinnen. Sie wurden abgeschlachtet, wie der Staatsanwalt sagt. Mit schockierenden Vorwürfen beginnt der Prozess gegen den „Hollywood Ripper“. Vor Gericht könnte auch Schauspieler Ashton Kutcher aussagen.

Die Vorwürfe gegen den „Hollywood Ripper“ wiegen schwer: Es war das „planmäßige und systematische Abschlachten von Frauen“, erklärte Staatsanwalt Daniel Akemon am Donnerstag in seinem Eröffnungsplädoyer vor Gericht in Los Angeles. „Es war sein Hobby, die perfekte Gelegenheit zu planen, um Frauen mit einem Messer in ihren Häusern anzugreifen“. Der Täter habe seine Opfer bewusst ausgesucht, ihnen nachgestellt und sie dann brutal attackiert.