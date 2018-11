Für sein Tinder-Profil: Dieser Holländer will sein Alter von 69 auf 49 ändern lassen

Dieser Holländer will sein Alter von 69 auf 49 ändern lassen

Emile Ratelband will sein Alter ändern lassen (Archivbild). Foto: AFP/ROLAND HEITINK

Düsseldorf Weil er sich davon mehr Erfolg auf Tinder verspricht, versucht ein Holländer, sein Alter offiziell um 20 Jahre senken zu lassen. Dafür zieht er sogar vor Gericht.

„Man kann seinen Namen ändern und sein Geschlecht. Warum geht das nicht auch mit dem Alter?“, sagt Emile Ratelband der niederländischen Zeitung De Telegraaf . Der Mann meint es ernst. 69 Jahre ist er eigentlich alt. Aber seit er sich ein Profil auf Tinder angelegt hat, findet er das nicht mehr passend. Deshalb hat er nun vor einem Gericht in Arnheim Klage eingereicht.

Ratelband will nicht länger am 11. März 1949 geboren worden sein, sondern am 11. März 1969. Dies werde alle seine Lebenschancen verbessern, argumentiert er vor Gericht, wie die Zeitung Algemeen Dagblad berichtet.