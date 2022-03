In Indien habe Millionen Menschen das hinduistische Frühlingsfest „Holi“ gefeiert. Das „Fest der Farben“ dauert mindestens zwei, in einigen Gegenden Indiens auch bis zu zehn Tage. Dabei feiern sie mit Holi das Ende des Winters und den Beginn des Frühlings. Das sind die schönsten (farbigen) Bilder.

In diesem Jahr wurde das Fest der Farben vor allem am Freitag gefeiert. Die meisten Leute in Indien haben dann frei.