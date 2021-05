Wegen hoher Inflation : Argentinien stoppt für 30 Tage Export von Rindfleisch

Rinder stehen auf einer täglichen Auktion im Rinder-Markt von Liniers in Argentinien. (Archivfoto) Foto: dpa/Juan Garff

Buenos Aires Argentinien produziert nicht nur viel Rindfleisch, die Einwohner des Landes sind auch beim Pro-Kopf-Verbrauch weltweit führend. Gleichzeitig hat das Land eine der höchsten Inflationsraten der Welt.

Argentinien stoppt für 30 Tage die Ausfuhr seines berühmten Rindfleischs. So soll der Preisanstieg für das Fleisch im Land selbst gebremst werden, wie die Regierung in Buenos Aires am Montag mitteilte. Argentinien hat aktuell eine der höchsten Inflationsraten der Welt, die Preise stiegen im April im Vorjahresvergleich um 46,3 Prozent.