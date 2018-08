Höhlendrama in Thailand: Drei gerettete Jungen und ihr Trainer bekommen Staatsbürgerschaft

Nach Höhlendrama in Thailand

Bangkok Drei der zwölf aus einer Höhle in Thailand geretteten Jungen sind nun Thailänder - ebenso wie ihr Trainer. Die entsprechenden Anträge hatten sie bereits lange vor dem Vorfall eingereicht.

Drei der aus einer Höhle in Thailand geretteten Fußballmannschaft und ihr Trainer haben die thailändische Staatsbürgerschaft erhalten. Bislang seien sie staatenlos gewesen und nun im Besitz thailändischer Ausweise, erklärten Vertreter der örtlichen Regierung in der Provinz Chiang Rai am Mittwoch.