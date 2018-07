Nach Höhlen-Drama in Thailand : Jungen-Fußballmannschaft aus Krankenhaus entlassen

Foto: REUTERS/SOCIAL MEDIA 13 Bilder Vermisste Schüler - das Drama an der Höhle in Thailand

Chiang Rai Vor einer Woche waren sie aus einer Höhle in Thailand gerettet worden - nun können zwölf Jungen und ihr Fußballtrainer das Krankenhaus verlassen. In einer Pressekonferenz wollen sie über das Erlebte berichten.

In Fußballtrikots verließen die zwölf Jungen und ihr Trainer am Mittwoch das Krankenhaus in der nördlichen Provinz Chiang Rai und stiegen in drei Kleinbusse, wie ein AFP-Reporter berichtete. Ursprünglich war ihre Entlassung aus dem Krankenhaus für Donnerstag geplant.

Foto: AP/Krit Promsakla Na Sakolnakorn 8 Bilder Fußballmannschaft in Thailand in Höhe eingeschlossen

Vor der Rückkehr zu ihren Familien und in ihr Zuhause wollen sich die jungen Fußballer erstmals in einer Pressekonferenz über ihre Erlebnisse in der Höhle im Norden Thailands äußern. Damit soll - zumindest vorläufig - das große Interesse der Öffentlichkeit am Schicksal des Fußballteams gestillt werden.



Ort der Rettungsaktion : Thailand will Höhle zu Touristenattraktion machen

Die zwölf Fußballer im Alter zwischen elf und 16 Jahren und ihr 25-jähriger Trainer waren am 23. Juni in der Tham-Luang-Höhle von rasch steigenden Wassermassen überrascht worden. Neun Tage später wurden sie gefunden, mit Lebensmitteln versorgt, medizinisch betreut und schließlich nach gut zwei Wochen in der Höhle ins Freie gebracht. Die ebenso riskante wie dramatische Rettungsaktion endete am 10. Juli und sorgte weltweit für Aufsehen.

(skr/AFP)