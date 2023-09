Hochzeitspaar in der Ukraine Die Liebe in Zeiten des Krieges

Doch in der Freude und Ausgelassenheit der Feier schwingt ein Hauch von Angst, denn das Land steckt immer noch in einem erbitterten Krieg gegen die russischen Invasoren. Die Nachrichtenagentur AP hat Soroko das erste Mal in einem Rehabilitationszentrum für ehemalige Soldaten getroffen, die im Kampf erblindet sind. Die Romanze zwischen ihm und Rjabez ist nicht ungewöhnlich für eine Ukraine im Krieg. Überall in der Hauptstadt trifft man auf junge Männer mit Prothese, Hand in Hand mit der Frau oder Freundin oder mit Verwandten.