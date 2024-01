Wagen im Fluss gefunden Rentner in Frankreich stirbt bei Hochwasser im Auto

Der 73-Jährige sei am Mittwoch bei Sarré in der Nähe von Nantes von Polizeitauchern leblos aus seinem in einem Flusslauf treibenden Wagen geborgen worden, berichtete die örtliche Zeitung „Ouest France“ am Abend. Der Bürgermeister der Ortschaft hatte zuvor Alarm geschlagen, als ihm der aus dem Wasser ragende Kofferraum des Wagens aufgefallen war. Der Mann war offenbar über eine Straße gefahren, die wegen des Hochwassers im Westen Frankreichs gesperrt war.