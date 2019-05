Hochschul-Skandal in den USA : Huffman gesteht unter Tränen

Boston/Los Angeles Die Desperate-Housewives-Darstellerin wollte, wie auch andere prominente Eltern, ihrer Tochter mit Bestechungsgeldern Zugang zu einer US-Elite-Uni verschaffen. Sie hat sich jetzt vor Gericht schuldig bekannt, es droht eine Haftstrafe.

Reumütiger Auftritt vor Gericht: Im Hochschul-Bestechungsskandal in den USA hat sich Schauspielerin Felicity Huffman am Montag offiziell schuldig bekannt. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Boston (US-Staat Massachusetts) soll eine Richterin am 13. September das Strafmaß bekanntgeben. Nach dem Willen der Anklage soll der Desperate-Housewives-Star mindestens vier Monate Haft sowie eine Bewährungsstrafe erhalten und eine Geldstrafe von 20.000 Dollar leisten.