„Wunderkind“ Laurent : Hochbegabter Neunjähriger bricht Studium in den Niederlanden ab

Amsterdam „Wunderkind“ Laurent Simons hat sein Studium an der niederländischen Universität TU-Eindhoven nach einem Streit gestoppt – und das kurz vor dem Bachelor-Abschluss im Alter von neun Jahren.

Die Eltern des belgisch-niederländischen Jungen hätten das entschieden, teilte der Vater Alexander Simons der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Amsterdam mit. Laurent ist hochbegabt und hatte erst im Alter von acht Jahren sein Abitur gemacht. Er stand kurz vor dem Bachelor-Abschluss in Elektro-Technik in Eindhoven.