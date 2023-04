Temperaturen um die 40 Grad Elf Hitze-Tote bei Regierungsveranstaltung in Indien

Auch in Indiens Nachbarland Bangladesch durchleben die Menschen eine schwere Hitzewelle. In der dicht besiedelten Hauptstadt Dhaka kletterten die Temperaturen am Sonntag auf 40,6 Grad, wie der meteorologische Dienst des Landes am Montag mitteilte. So hohe Temperaturen seien seit 58 Jahren nicht in der Hauptstadt gemessen worden. In der südwestlichen Stadt Chuadanga wurde mit 42,2 Grad der landesweit heißeste Tag seit neun Jahren verzeichnet. Wegen der Hitzewelle in dem mehrheitlich muslimischen Land beteten in der Hauptstadt Dhaka mehr als hundert Menschen für Regen.