Hitzewelle in Portugal: Mindestens 24 Verletzte bei Waldbränden an Algarve

Lissabon Das extrem heiße Wetter mit bis zu 45 Grad macht Portugal zu schaffen. In dem Land sind Dutzende Waldbrände ausgebrochen, vor allem im Hinterland der bei Touristen beliebten Algarve.

Bei einem Flächenbrand an der Algarve im Süden Portugals sind mindestens 24 Menschen verletzt worden. Eine 72-jährige Frau sei in so ernstem Zustand, dass sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Lissabon geflogen werden musste, wie die Zeitung „Público“ am Montag berichtete. Der Waldbrand in der bergigen Gegend um die Kleinstadt Monchique sei laut Einsatzkräften weiterhin nicht unter Kontrolle.