Temperaturen bis 45 Grad Brüllaffen fallen in Mexiko tot von den Bäumen

Bis zum 9. Mai hatten mindestens neun Städte in Mexiko Temperaturrekorde aufgestellt. In Ciudad Victoria im Grenzstaat Tamaulipas wurden etwa 47 Grad Celsius gemessen. Und bei unterdurchschnittlichen Niederschlägen in diesem Jahr trocknen Flüsse und Staugewässer aus. Die Wasservorräte gehen zur Neige. Die Behörden mussten etwa Krankenhäuser und Löschkräfte per Lastwagen mit Wasser beliefern. Niedrige Pegelstände an Wasserkraftwerken haben zu Stromausfällen in einigen Teilen des Landes beigetragen. Auch die Verbraucher spüren Auswirkungen: Eine landesweite Warenhauskette kündigte am Montag an, den Verkauf von Eisbeuteln auf zwei oder drei pro Kunde zu begrenzen.