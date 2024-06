Vermisster US-Bürger Erneut Tourist tot in Griechenland aufgefunden

In Griechenland ist erneut ein ausländischer Tourist tot aufgefunden worden. Die Leiche des 55-jährigen US-Bürgers wurde in der Nähe des alten Hafen der kleinen Insel Mathraki von einem anderen Touristen im Meer entdeckt, wie griechische Medien am Sonntag berichteten. Der US-Bürger war zuletzt am vergangenen Dienstag gesehen worden und galt als vermisst.