Warnung vor Hitze und Dürre Alarmstufe rot – sollte ich noch nach Italien reisen?

Aktuell sind Mittel- und Süditalien zudem von einer starken Hitzewelle betroffen. Das Auswärtige Amt weist auf eine Extremwetterlage hin. „In den mittleren und südlichen Regionen Italiens, insbesondere auf Sizilien, herrscht aufgrund der aktuellen Wetterlage sowie ausbleibender Regenfälle bereits seit einigen Wochen erheblicher Wassermangel“, heißt es. Auf Sizilien gilt Warnstufe rot, in den Regionen Marken, Latium, Umbrien, Abruzzen, Molise, Apulien, Kampanien, Kalabrien, Basilikata und Sardinien gilt die zweithöchste Warnstufe. Auch in der Toskana ist es sehr heiß, in Florenz sollen die Temperaturen am Wochenende auf bis zu 38 Grad Celsius ansteigen. In Norditalien, also etwa in Südtirol, der Lombardei, Venetien oder sogar in der Emilia-Romagna schwitzt man dieser Tage ebenso. Dort herrscht wegen starker Regenfälle in den vergangenen Monaten aber keine Alarmstufe.