Sonderbarer Vorfall Megahitze in Indien – Dutzende durstige Affen in Brunnen ertrunken

In Indien sind dutzende Affen in einem Brunnen ertrunken, die wegen der extremen Hitzewelle verzweifelt nach Wasser gesucht hatten. Wie ein Beamter der Forstbehörde am Dienstag sagte, waren die Affen in den Brunnen im Bezirk Palamu im ostindischen Bundesstaat Jharkhand gesprungen und nicht mehr herausgekommen. Die Forstbehörde habe eine Untersuchung eingeleitet und eine Autopsie angeordnet. Nach Angaben von Dorfbewohnern waren in dem Brunnen insgesamt fast 40 tote Affen gefunden worden.