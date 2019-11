Entscheidung in Österreich : Hitlers Geburtshaus in Braunau soll Polizeistation werden

Hitlers Geburtshaus in Braunau soll Polizeistation werden

Entscheidung in Österreich

Das Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau am Inn soll künftig von der Polizei genutzt werden. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Wien Jahrelang war die Zukunft des Geburtshauses von Adolf Hitler umstritten. Jetzt wurde entschieden, dass die österreichische Polizei dort einzieht. So soll vermieden werden, dass das Gebäude ein Wallfahrtsort für Nazis wird.

Nach einem jahrelangen Rechtsstreit hat Österreich angekündigt, das Geburtshaus von Adolf Hitler in eine Polizeistation umzuwandeln. "Die künftige Nutzung des Hauses durch die Polizei sollte ein klares Signal setzen, dass dieses Gebäude niemals ein Ort zum Gedenken an den Nationalsozialismus sein wird", erklärte Innenminister Wolfgang Peschorn in einer Pressemitteilung.