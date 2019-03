Historischer Besuch: Prinz Charles und Camilla zu Gast in Kuba

Prinz Charles und Camilla bei ihrer Ankunft am Flughafen in Havanna. Foto: REUTERS/ALEXANDRE MENEGHINI

Havanna Zum ersten Mal sind Mitglieder der britischen Königsfamilie offiziell auf dem sozialistischen Inselstaat. Der Besuch der Royals fällt mitten in eine neue Eiszeit zwischen Kuba und den USA.

Historischer Besuch: Der britische Prinz Charles (70) und seine Ehefrau Camilla (71) sind in der kubanischen Hauptstadt Havanna zum ersten offiziellen Besuch von Mitgliedern der britischen Königsfamilie in Kuba angekommen. Sie wurden am Sonntag (Ortszeit) am Internationalen Flughafen José Martí von der stellvertretenden Außenministerin Kubas, Ana Teresita González, begrüßt. Charles legte auf dem Revolutionsplatz einen Blumenkranz am Denkmal des kubanischen Nationalhelden, dem Dichter José Martí, nieder.