Hilaria Baldwin macht Fehlgeburt öffentlich : „Es gab keinen Herzschlag, es ist also vorbei“

„Es gab keinen Herzschlag, es ist also vorbei“

New York Die Ehefrau von US-Schauspieler Alec Baldwin (61), Hilaria Baldwin, berichtet von einer Fehlgeburt. Die vierfache Mutter postete zu der traurigen Nachricht ein Foto ihrer Familie.

„Es gab keinen Herzschlag bei der heutigen Untersuchung...es ist also vorbei“, schrieb die 35-Jährige am Mittwoch auf Instagram. „Ich bin von so viel Liebe umgeben und fühle mich sehr beschenkt.“