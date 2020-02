Drohende Hungersnot : Uganda setzt Armee gegen Heuschreckenplage ein

Kampala Im Kampf gegen die Heuschreckenplage in Ostafrika setzt Uganda die Armee ein. 2000 Soldaten und mehrere Flugzeuge wurden in die betroffenen Gebiete im Osten des Landes verlegt.

Mehrere Länder in der Region werden von riesigen Schwärmen Wüstenheuschrecken heimgesucht, die Teile der Ernte zerstören und damit eine Ernährungskrise zu verursachen drohen. Tausende Soldaten sollen nun in die betreffenden Gebiete des Landes verlegt werden, um die Plage zu bekämpfen, wie die Wochenzeitung „The East African“ am Mittwoch berichtete.