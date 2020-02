Hilfe für Ostafrika : Heuschreckenplage gefährdet 13 Millionen Menschen

New York Wüstenheuschrecken sind bis nach Uganda vorgedrungen. Um den betroffenen Menschen zu helfen, braucht die Uno rund 70 Millionen Euro - bislang sind aber nur 20 Millionen eingegangen.

Die Uno hat zu ausländischen Hilfen bei der Bekämpfung der Heuschreckenplage in Ostafrika aufgerufen. Die Nahrungsmittelversorgung von 13 Millionen Menschen sei durch die Plage stark gefährdet, sagte am Montag in New York der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock. Falls die Weltgemeinschaft nicht unverzüglich reagiere, werde die Nahrungsmittelversorgung in der Region im weiteren Jahresverlauf zu einem „gewaltigen Problem“ werden.