„Ziemlich schwanger“: Herzogin Meghan verrät bei Herzensangelegenheit Offensichtliches

London Noch wenige Monate sind es, dann kommt das Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan auf die Welt. Jetzt zeigte sich die Herzogin mit ihrem Babybauch bei einem Besuch, der ihr sicherlich viel bedeutet.

Das royale Baby kommt zwar erst im Frühjahr, aber schon jetzt sind die Rundungen bei Herzogin Meghan mehr als deutlich zu sehen. Am Dienstag zeigte sich Meghan, die gerade in ihrer neuen Heimat erhebliche Kritik einstecken muss, bei einem Besuch am Pflegeheim der Royal Variety Charity im Londoner Stadtteil Twickenham.Für Meghan wahrscheinlich ein Herzenstermin, denn das Pflegeheim unterstützt diejenigen, die beruflich in der Unterhaltungsindustrie gearbeitet haben und aufgrund von Alter, Krankheit oder anderen Umständen Hilfe und Unterstützung benötigen.