Maas nach Busunglück auf Madeira : „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verletzten nach Hause zu bringen“

Außenminister Heiko Maas spricht vor Journalisten in Funchal. Foto: AP/Armando Franca

Funchal 29 Menschen sind bei dem schweren Busunglück auf Madeira ums Leben gekommen, die meisten davon waren wohl Deutsche. Neben der Suche nach der Unfallursache hat für Außenminister Heiko Maas die Hilfe für die Verletzten höchste Priorität.

Auch am zweiten Tag nach dem schweren Busunfall auf der portugiesischen Atlantikinsel Madeira ermitteln die Behörden weiter zur Unfallursache und versuchen, die hauptsächlich deutschen Opfer zu identifizieren. Augenzeugen zufolge könnte das Unglück mit 29 Toten auf ein Bremsversagen zurückgehen. Der verletzte Busfahrer konnte bislang nicht befragt werden.

Außenminister Heiko Maas (SPD) war am Gründonnerstag auf die portugiesische Atlantikinsel gereist. Er traf dort seinen Amtskollegen Augusto Santos Silva, besuchte die Unglücksstelle, an der er einen Kranz niederlegte, und dankte den Hilfskräften.

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verletzten, die transportfähig sind, nach Hause zu bringen“, sagte Maas am Abend. Außerdem würden die Angehörigen der Gestorbenen informiert. Ein weiterer Termin des Ministers vor der Rückreise nach Deutschland war ein Besuch im Krankenhaus.

Unter den 29 Todesopfern sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin wahrscheinlich 27 deutsche Staatsangehörige, darunter vermutlich auch Bürger aus Nordrhein-Westfalen. Nach portugiesischen Medienberichten könnten auch zwei Einheimische ums Leben gekommen sein. Die Identifizierung der Opfer soll nach Angaben des Krankenhauses Dr. Nélio Mendonça in Funchal voraussichtlich bis Samstag abgeschlossen sein. Das Krankenhaus hofft darauf, die sterblichen Überreste der Opfer ab Samstag an die Angehörigen übergeben zu können.